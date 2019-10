© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Pistoiese Francesco Valiani è intervenuto in sala stampa dopo l'amichevole persa 4-1 contro la Fiorentina: "È inevitabile che avversari di questo tipo ti facciano venire voglia di dare qualcosa in più, anche se la qualità è ovviamente diversa. Finire 2-1 il primo tempo sarebbe stato per noi già importante, ma è stato comunque un buon test. Ferrarini? È un ragazzo che dovrà lavorare, ma si allena nel modo giusto ed è da tenere d'occhio. Viola? La nostra Fiorentina è il Pontedera, ma vedo molto bene la squadra di Montella: può ambire all'Europa. Ghezzal? Ha colpi importanti. Castrovilli? Sono felice per lui perché lo conosco dai tempi del Bari, doveva solo trovare la giusta zona del campo". A riportare le sue parole è FirenzeViola.it.