Pistoiese, via Indiani. Asta sarà il nuovo tecnico

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

QS su Barça-Inter: "Ninja ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou"

Il Corriere dello Sport in prima: "La Roma ha una fame da lupa"

Il Messaggero: "Roma, il bivio per l'Europa"

L'Unione Sarda in prima: "Super Pavoletti esalta il Cagliari"

Corriere della Sera su Donnarumma: "Un guaio in più". Ma Zoff è con lui

Salta un'altra panchina nel girone A. Secondo quanto riportato da TuttoC.com è da ritenersi ormai conclusa l'esperienza sulla panchina arancione di Paolo Indiani. Al suo posto il club toscano ha scelto Antonino Asta , nell'ultima stagione a Teramo. Attesa l'ufficialità in giornata.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy