Pistoiese, Zullo: "Il club si è mosso con serietà nel mercato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ecco le prima parole di Walter Zullo con la sua nuova maglia, quella della Pistoiese. Il difensore si è presentato ieri alla stampa, come riporta pistoiasport.com:

"Avendo visto l'andamento del mercato dall'esterno, ho notato come la Pistoiese si è mossa con serietà per quanto concerne gli innesti fatti. La trattativa con me è andata in porto solo l'ultimo giorno ma tutti siamo rimasti contenti: arrivo in una società prestigiosa e ho subito visto un gruppo coeso e non posso che essere contento di vestire la maglia arancione. Durante l'estate ho svolto tutta la preparazione con la Cremonese anche se lavorando a parte perché io, come altri giocatori, eravamo ai margini e in cerca di nuova sistemazione".

Conclude poi: "Sono pronto per dare il mio contributo anche se ovviamente mi manca il contatto col pallone ed il ritmo-partita. In più, qua a Pistoia ritrovo anche De Cenco: siamo stati compagni per un anno al Monza, conosco bene quelle che sono le sue qualità e sono contento di riaverlo con me in squadra. Che modulo preferisco? Nella mia carriera ho giocato sia a 3 che a 4 più o meno in egual modo: penso che dipenda soltanto dalle esigenze del mister e non da numeri o tattica perché quel che conta è farsi trovare pronti per fare qualsiasi cosa".