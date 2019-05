Play out Serie C, la designazione arbitrale di Lucchese-Bisceglie

© foto di Federico Gaetano

Sarà Luca Zufferli di Udine l’arbitro della gara d’andata dei play out di Serie C fra Lucchese e Bisceglie in programma il primo giugno. Ad assisterlo saranno Gianluca Santori di Padova e Patric Lenarduzzi di Merano, mentre il quarto uomo sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale.