Playoff e playout volontari in Serie C: il punto della situazione sulla terza serie

A far da apripista ufficiale è stato il Pontedera, che proprio ieri ha annunciato la rinuncia ai playoff.

Playoff che, per decisione del Consiglio Federale, chiuderanno (con i playout) il campionato di Serie C, che riprenderà parzialmente dopo una sorta di cristallizzazione della classifica che ha mandato in B le prime tre classificate di ogni girone e in D le ultime; lasciando poi spazio agli spareggi per gli altri verdetti. Ma senza obblighi, perché gli spareggi sono su base volontaria: chiaro che tutte prenderanno parte ai playout, per evitare il dilettantismo, mentre per quel che concerne i playoff la situazione è più controversa.

Entro le 19 di oggi scade il termine - chi rinuncerà entro quell'ora sarà sconfitto a tavolino, mentre chi lo farà posticipatamente verrà sanzionato come da regolamento -, ma il Pontedera non sarà solo. Ormai praticamente certa, infatti, la rinuncia dell'Arezzo, e probabilmente anche quella del Piacenza, che oggi comunque si riunirà e deciderà il da farsi, ma sembra che anche Modena e Sambenedettese (causa cessione del club in corso) possano rinunciare.

Dubbio Catania: il futuro del club si deciderà in Tribunale, e questo chiaramente comporterà tutte le conseguenze del caso.