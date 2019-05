Playoff, fase nazionale. Le aperture della stampa locale e nazionale

© foto di Andrea Rosito

Ha preso il via ieri la fase nazionale dei playoff promozione in Serie A. Cinque le gare disputate, fra conferme e grandi sorprese. Un tema che è stato affrontato dalla stampa sia locale che nazionale.

La Gazzetta dello Sport su Monza-Imolese

La rosea riserva l'apertura al Monza, uscito sconfitto dal Brianteo contro l'Imolese. "Monza, ora serve un’impresa. L’Imolese passa con tre squilli" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che sulla formazione di Cristian Brocchi scrive anche: "Dovrà compiere un’impresa mercoledì sera a Imola: per proseguire il cammino verso la Serie B i biancorossi dovranno infatti vincere con tre gol di scarto nei novanta minuti. Insomma, una situazione disperata".

Corriere di Arezzo su Arezzo-Viterbese

Fra le sorprese di ieri spicca il 3-0 con il quale l'Arezzo di Alessandro Dal Canto ha superato la Viterbese di Pino Rigoli. "Tripudio Arezzo: Viterbese ciao, semifinale blindata" è il titolo scelto dal quotidiano toscano che incensa la presazione di Matteo Brunori definendola "Magistrale".

Il Tirreno su Carrarese-Pisa

2-2 a Carrara fra i marmiferi di Silvio Baldini e il Pisa di Luca D'Angelo. "Nerazzurri indomabili, doppia rimonta nel derby" ha titolato Il Tirreno. "I nerazzurri - si legge ancora - hanno reagito alle avversità segnando altre due volte. Mercoledì alle 20.30 si gioca la rivincita all’Arena: non ci saranno supplementari, per andare in semifinale bisogna vincere o pareggiare con qualunque risultato".

La Sicilia su Potenza-Catania

"Catania, beffa finale" è il titolo scelto dal quotidiani siciliano dopo l'1-1 di Potenza. "Pareggio agrodolce - si legge ancora -, Di Piazza sblocca, il Potenza fa 1-1. Il perfetto colpo di testa dell'attaccante, in avvio di partita, spiazza ma non scoraggia i lucani. I rossoazzurri si abbassano troppo, Franca pareggia nel finale".

Quotidiano del Sud su Feralpisalò-Catanzaro

"Catanzaro sterile sconfitto a Salò" è il titolo del quotidiano sulla gara in Lombardia della formazione di Gaetano Auteri. "Pallino ai giallorossi ma senza incidere. Mariorino nel primo tempo condanna la squadra di Auteri. Al ritorno servirà la gara perfetta" si legge ancora.