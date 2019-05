Playoff, fase nazionale. Le aperture della stampa sulle gare di ieri

© foto di Andrea Rosito

Si è chiuso ieri il primo turno della fase nazionale dei playoff promozione di Serie C. A passare il turno sono Imolese, Arezzo, Pisa, Catania e Feralpisalò che dovranno scontrarsi con le seconde classificate dei tre giorni di stagione regolare: Piacenza, Triestina e Trapani. Ecco le aperture della stampa sulle gare giocate ieri:

Giornale di Brescia su Catanzaro-FeralpiSalò

"Feralpisalò, pari all'ultimo. Proseguie il sogno per la B" è il titolo scelto dal quotidiano lombardo, che poi scrive: A Catanzato una rete di Legati allo scadere regala il prezioso 2-2 e la semifinale playoff".

Corriere di Arezzo su Viterbese-Arezzo

"Arezzo da sogno, La Cava aggredito" è il titolo scelto dal quotidiano toscano, diviso fra campo e cronaca. "Gli amarando vincono anche a Viterbo e volano in semifinale per la B - si legge -. Il presidente in ospedale: colpito alle spalle dal figlio di Camilli".

Il Tirreno su Pisa-Carrarese

Titolo a tutta pagina sul quotidiano toscano dedicato al passaggio del turno degli uomini di Luca D'Angelo. "Moscardelli-Gucher e il Pisa va. Continua il sogno promozione" è il titolo del pezzo. "Squadra decisa e determinata fino all'ultimo minuto - è l'analisi del match dell'Arena Garibaldi -: solo una distrazione fa sperare la Carrarese. Ed ora si attende il sorteggio per scoprire chi sarà il prossimo avversario".

La Sicilia su Catania-Potenza

"Catania, dalla paura alla gioia. Di Piazza acciuffa il Potenza. La corsa alla Serie B continua" à il titolo che il quotidiano propone al centro della prima pagina di oggi, corredato dalla foto della rete di Di Piazza che ha regalato il passaggio del turno agli uomini di Andrea Sottil.

Corriere di Romagna su Imolese-Monza

Colpo dell'Imolese che elimina il quotatissimo Monza di Cristian Brocchi e accede alle semifinali. "Imolese, che spavento. Perde 1-3 in casa col Monza ma va in semifinale" è il titolo scelto dal Corriere Romagna in edicola oggi.