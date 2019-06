Playoff, semifinali di ritorno. Le aperture della stampa sulle gare di ieri

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Si sono giocate ieri le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Quattro gare dalle quali si sono qualificate Pisa, Trapani, Piacenza e Triestina che si giocheranno gli ultimi due posti a disposizione in Serie B. Di seguito alcune delle prime pagine più interessanti in edicola oggi:

La Sicilia su Trapani-Catania 1-1

"Un altro anno perso" è il titolo che il quotidiano riserva al Catania, eliminata di lusso di queste semifinali. "Niente da fare per i rossazzurri - si legge - che a Trapani non vanno oltre il pareggio, finiscono in otto uomini e dicono addio al sogno della B".

Il Tirreno su Pisa-Arezzo 1-0

"Ebbrezza nerazzurra, è finale" titola il quitidiano toscano sull'immagine della squadra in festa sotto la curva nord dell'Arena Garibaldi. "In uno stadio stracolmo - si legge - e tra coreografie mozzafiato il Pisa si aggiudica anche il match di ritorno. Gol-partita di Inzillo. La squadra di D'Angelo qualificata per la super sfida che vale la promozione in Serie B".

Il Piccolo su Triestina-Feralpisalò 2-0

Taglio alto dedicato alla formazione di Massimo Pavanel con il titolo: "Triestina spinta dai 9mila del Rocco: 2-0 alla Feralpi. Ora la B è a un passo". Decisivo, ancora una volta, l'intramontabile Pablo Granoche, autore del 2-0 finale contro i Leoni del Garda.

Libertà su Piacenza-Imolese 1-2

Sconfitto ma qualificato il Piacenza di Arnaldo Franzini ai danni della sorprendente Imolese. "Piacenza, missione B ora con il Trapani" è il titolo scelto dal quotidiano cittadino che scrive: "Brividi al Garilli stracolmo: l'Imolese vince, ma con lo 0-2 dell'andata passano i biancorossi. Per la promozione ultimo ostacolo i siciliani".