Playoff Serie C: avanti Feralpi, Cosenza, Reggiana, Samb e Viterbese

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Arrivano i finali dei match validi per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali, iniziati alle 20:30, e conseguentemente i verdetti: a sorridere e staccare il pass sono Feralpisalò, Cosenza, Reggiana, Sambenedettese e Viterbese.

I Leoni del Garda sbancano il 'Moccagatta' di Alessandria per 3-1. Risultato che unito al successo grigio per 3-2 al 'Turina' all'andata fa pendere dalla parte dei gardesani la bilancia. Reti di Raffaello e Guerra nel primo tempo, poi è Sestu ad accorciare le distanze nella ripresa illudendo i grigi. Chiude Ferretti per la gioia verdeblù.

I lupi calabresi battono 2-0 il Trapani grazie alle reti di Okereke e Tutino nella ripresa. Vera bestia nera quella rossoblù per i siciliani visto il 2-1 dell'andata (e le altre sconfitte tra campionato e Coppa).

Incredibile pareggio per 1-1 al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore': la Juve Stabia va in vantaggio con Simeri, i granata si ritrovano in dieci per l'espulsione di Bovo ma trovano la forza di segnare la rete che vale il pass per il prossimo turno con Bastrini. Anche le Vespe chiudono in inferiorità numerica per il rosso diretto a Vicente. Gli emiliani - lo ricordiamo - si qualificano grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season, dopo lo 0-0 maturato al 'Menti' tre giorni fa.

Rossoblù marchigiani che battono 3-1 il Piacenza e ribaltano il 2-1 dell'andata: la sblocca dal dischetto Miracoli, raddoppia Rapisarda e la chiude ancora Miracoli sempre dagli undici metri. Gol della bandiera per i biancorossi con Franchi.

Chiude la vittoria dei laziali a Pisa: un 3-2, frutto delle reti di Ingrosso per i nerazzurri in apertura e quelle di Baldassin, Rinaldi e Cenciarelli a ribaltare il tutto. Chiude il rigore trasformato da Mannini, ma non serve a nulla visto che questo risultato va a sommarsi all'1-0 dei laziali al 'Rocchi' e permette agli uomini di Sottili di passare al turno successivo.