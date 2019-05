Playoff Serie C, Carrarese-Pisa anticipata: si gioca domenica alle 15.30

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Variazione di orario del match del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff, a riguardo della gara domenicale Carrarese-Pisa:

"A seguito dell’ordinanza del Prefetto di Massa Carrara che dispone per motivi di sicurezza la diretta tv del derby Carrarese-Pisa, gara dei play off fase nazionale, in programma domenica 19 maggio, la Lega Pro comunica che la partita avrà inizio alle ore 15,30 e sarà trasmessa in diretta da Sportitalia".