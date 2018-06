Playoff Serie C, Catania beffato ai rigori: la finale è Cosenza-Siena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono voluti i tiri dal dischetto per eleggere la seconda finalista nei playoff di Serie C, dopo che invece il Cosenza si era già guadagnato il pass per la finale nell'arco dei novanta minuti, vincendo 2-0 contro il Sudtirol, inutilmente impostosi a quel punto per 1-0 all'andata. Anche il Catania si è prodigato in una rimonta, vincendo 2-1 nei novanta minuti. Poi però il Siena è riuscito a tenere chiusa la propria porta, resistendo anche in inferiorità numerica, doppia nel finale, ed aggiudicandosi l'incontro ai rigori. Decisivo l'errore dagli undici metri di Mazzarani.