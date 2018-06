Playoff Serie C - Comunque vada, è già una sorpresa

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Comunque vada, sarà un po’ una sorpresa. La Robur Siena non partiva coi favori dei pronostici: viene da anni bui, sulla carta era la terza forza del proprio girone, si è costruita sul campo una posizione di squadra da battere per cui adesso servirà passare all’incasso. E, nonostante si parli di una piazza che solo cinque anni fa era in Serie A, nel frattempo è successo davvero di tutto. Cinque anni: nulla in confronto all’attesa del Cosenza e di Cosenza, che giocava l’ultimo campionato di Serie B quindici anni fa, e la massima serie non l’ha mai vista. Il muro rossoblù del Marulla di ieri è una delle immagini più vivide di questi playoff di Serie C. Il Cosenza, la vera sorpresa: quinto nel girone, ha schiantato qualsiasi avversario incontrato. Non battuto, schiantato. Merito di una condizione fisica invidiabile: miglior spot, per i playoff allargati a 28, non poteva esservi. Una competizione diversa, che a Pescara vedrà l’ultimo atto: la gran finale, Siena contro Cosenza. E, comunque vada, è già un po’ una sorpresa.