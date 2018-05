Playoff Serie C, festeggiano in sei. Le partecipanti al primo turno

Piacenza, Viterbese, Reggiana, Juve Stabia, Cosenza e FeralpiSalò. Queste le formazioni che ieri sera hanno superato il secondo turno dei playoff di Serie C, completando così il quadro delle partecipanti al primo turno nazionale. Dieci squadre ancora in corsa per un sogno (più Robur Siena, Sudtirol e Catania), con l'andata che si giocherà domenica 20 maggio mentre il ritorno è previsto per mercoledì 23.

Questi i risultati di ieri:

Monza-Piacenza 0-1

Viterbese-Carrarese 2-1

Reggiana-Bassano 1-0

Juve Stabia-Francavilla 4-3

Cosenza-Casertana 1-1

Albinoleffe-FeralpiSalò 0-1

In grassetto le qualificate al turno successivo.

Gli accoppiamenti per il prossimo turno saranno decisi per sorteggio:

Teste di serie (ritorno mercoledì 23 maggio in casa)

Pisa

Sambenedettese

Trapani

Alessandria

Reggiana

Seconda fascia (andata domenica 20 maggio in casa)

Piacenza

Viterbese

FeralpiSalò

Cosenza

Juve Stabia