Playoff Serie C, il Cosenza è in finale. Catania-Siena ai supplementari

Parte la settimana che darà lo slancio definitivo al calciomercato. Fin qui poco o nulla. Sarà la settimana dell'inizio del Mondiale ma è una cosa che non ci riguarda e rosichiamo di brutto a pensare che aspettiamo 4 anni e poi non ci presentiamo neanche. Grazie Ventura. Ogni tanto...

Juve, Perin non è la scelta giusta. Monchi sta ricostruendo il Colosseo. "Caso Parma" e regole da riscrivere. Squadre B, così non ci siamo...

Inter, Gazzetta: "Si stringe per Gonzalez, rinforzo Champions"

Juventus, Corriere di Torino: "Higuain non torna"

SPAL, La Nuova Ferrara: "In attacco spunta Monachello"

Napoli, Gazzetta: "Lobotka, un altro slovacco per il centrocampo"

Milan, Gazzetta: "Pessimismo anche in caso di appello al Tas"

Roma, Gazzetta: "Al tavolo con l'Ajax per il bis"

Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il diamante DC10 è per sempre?"

Arrivato, al termine dei novanta minuti di ritorno, il primo verdetto delle semifinali playoff di Serie C: il Cosenza infatti ha battuto 2-0 il Sudtirol , grazie alle reti di Baclet ma soprattutto all'autogol di Frascatore arrivato negli ultimi secondi del recupero, ribaltando così il risultato di minimo vantaggio conseguito dagli altoatesini nell'andata. Ai supplementari invece Catania-Siena: anche i siciliani hanno ribaltato il punteggio dell'andata, ma il 2-1 dei novanta minuti manda le due squadre all' overtime .

