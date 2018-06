Playoff Serie C, il Sudtirol batte 2-0 la Viterbese: è la prima semifinalista

Dopo il pareggio per 2-2 in quel di Viterbo, il Sudtirol si è imposto per 2-0 nei confronti della Viterbese nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C grazie ai gol segnati da Costantino ad inizio ripresa e Candellone negli ultimi secondi del recupero, conquistandosi così la possibilità di accedere in semifinale. La formazione altoatesina è la prima a guadagnare il pass per le semifinali dei playoff: stasera gli altri tre quarti di ritorno.