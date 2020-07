Playoff Serie C, la Juventus U23 batte per 2-0 il Padova e alimenta il sogno Serie B

La Juventus Under 23 batte per 2-0 il Padova e conquista la seconda fase nazionale dei play off di Serie C, a conclusione di un match combattuto e giocato per l’intera seconda parte in inferiorità numerica. Dopo aver conquistato la Coppa Italia di Lega Pro, però, i giovani di Pecchia non mettono a tacere le ambizioni e annientano una delle maggiori pretendenti al salto di categoria. A sostenerli in tribuna pure capitan Giorgio Chiellini, accanto a Fabio Paratici e Federico Cherubini e tutti gli altri dirigenti bianconeri.

Il Padova prova a fare la partita nelle prime battute, Kresic e Gabionetta si rendono pericolosi dalle parti di Loria ma con poca efficacia. I bianconeri coprono bene gli spazi e muovono gli attaccanti. L’occasione più pericolosa della prima frazione di gioco capita proprio a loro, al 38’, con una gran botta di Fagioli che viene murato da Minelli.

A inizio ripresa la squadra di Pecchia resta in dieci per la somma di ammonizioni di Fagioli ma non si scompone. E al 54’ passa con una precisa punizione di Zanimacchia da posizione defilata. La squadra di Mandorlini tenta la reazione sfruttando l’uomo in più e con forze fresche: dentro Pesenti e Litteri per Soleri e Hallfredsson.

Ma è la Juve a raddoppiare con una lesta ripartenza di Rafia che viene conclusa a rete da un perfetto diagonale di Frabotta. Sul finale si scaldano gli animi, al 79’ il signor Zufferli (conduzione confusionaria e poco autorevole) estrae il rosso a Pecchia che seguirà la rimanente parte del match dalla tribuna. Gli Under 23 della Juve reggono la pressione finale e festeggiano il passaggio del turno: il sogno Serie B continua.