Playoff Serie C, le finali saranno Pisa-Triestina e Piacenza-Trapani

© foto di Federico Gaetano

Si sono concluse le quattro semifinali di ritorno dei playoff di Serie C che hanno stabilito le quattro finaliste che si giocheranno gli ultimi due posti nella prossima Serie B. La Triestina ha battuto 2-0 la Feralpisalò con gol su rigore di Costantino al 16’ e raddoppio di Granoche all’85’. In finale se la vedranno con il Pisa che oggi ha battuto 1-0 l’Arezzo dopo il 3-2 dell’andata. In gol Izzillo all’87’.

Il Piacenza ha eliminato l’Imolese nonostante il ko per 2-1, forte del 2-0 dell’andata. Ospiti in vantaggio con Rossetti, poi pareggio con Ferrari al 15’ e infine gol vittoria inutile dell’Imolese con Giovinco su rigore. In finale la squadra di Franzini sfiderà il Trapani che dopo il 2-2 dell’andata ha eliminato il Catania grazie all’1-1 casalingo. In gol Taugordeau e Curiale, con gli etnei che hanno chiuso addirittura in otto.

I risultati:

Piacenza-Imolese 1-2

Pisa-Arezzo 1-0

Trapani-Catania 1-1

Triestina-Feralpisalò 2-0



Gli accoppiamenti:

Pisa-Triestina

Piacenza-Trapani

Queste le date delle due finali:

Mercoledì 5 giugno

Pisa-Triestina

Piacenza-Trapani

Domenica 9 giugno

Triestina-Pisa

Trapani-Piacenza