Playoff serie C, Monza avanti: Sudtirol eliminato all'ultimo minuto

Una gara incredibile con un finale altrettanto incredibile. Il Monza è la prima squadra a superare quest'oggi il secondo turno dei playoff di Serie C. I brianzoli hanno ottenuto il pass per la fase nazionale pareggiando 3-3 con il Sudtirol ed eliminando gli altoatesini grazie al miglior piazzamento in campionato. Decisivo il gol allo scadere di Armellino che ha permesso al Monza di pareggiare e passare al turno successivo.

Monza-Sudtirol 3-3 (2' Brighenti, 23' Marconi, 38' Morosini, 55' Vintok, 83' Turchetta, 89' Armellino)