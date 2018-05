Playoff - Serie C, reti bianche tra Juve Stabia e Reggiana. Top&Flop

Juve Stabia 0-0 Reggiana

Tra Juve Stabia e Reggiana il primo round nel terzo turno dei play-off finisce 0-0, con la squadra campana che ha fatto molto di più di quella emiliana e che quindi avrebbe meritato il successo. Nella prima parte della gara è più aggressiva la Juve Stabia, mentre la Reggiana, schierata addirittura con un 3-5-2, cerca di difendersi, anche se rischia sul tiro da lontano di Viola sventato da Facchin in angolo. L’occasione migliore del primo tempo per la Reggiana è a ridosso del 33’ su un errore in palleggio dei difensori, si inserisce Cesarini il cui tiro a porta praticamente libera finisce fuori bersaglio. Torna a rischiare la Reggiana, tiro di Mastalli parato da Facchin, e poi colpo di testa di Paponi sul palo esterno. Nella ripresa la Juve Stabia cerca di affidarsi ai calci piazzati, con un tentativo di testa di Allievi fuori bersaglio. Nel finale ci prova anche Berardi, entrato al posto di Melara, con Facchin molto attento. Finisce 0-0, i campani ce l’hanno messa tutta, ma hanno trovato sulla loro strada una compagine avversaria difficilmente superabile: nella gara di ritorno dovranno cercare di andare a vincere in tutti i modi in Emilia.

IL TABELLINO DELLA GARA

JUVE STABIA: Branduani 6, Nava 6, Crialese 6, Viola 6,5 (88’ Matute ng), Redolfi 6, Allievi 6, Melara 6 (67’ Berardi 6), Vicente 6 (87’ Calò ng), Paponi 5,5 (68’ Simeri 6), Strefezza 7 (74’ Canotto ng), Mastalli 6,5. Allenatori: Fabio Caserta e Ciro Ferrara 6,5.

REGGIANA: Facchin 7, Ghiringhelli 6,5, Manfrin 6, Genevier 5,5, Bastrini 6, Rozzio 6, Vignali 6, Bobb 6 (70’ Bovo 6), Cianci 6 (71’ Altinier 6), Riverola 6 (70’ Carlini ng), Cesarini 6,5 (87’ Rosso ng). Allenatore: Sergio Eberini 6.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila 6.

NOTE: ammoniti Vignali, Manfrin (Re), Vicente (JS),

TOP

Gabriel Strefezza (Juve Stabia): è quello che cerca di far saltare il meccanismo difensivo degli avversari con le sue giocate. Risulta essere il migliore per i suoi. AGILE

Alessandro Cesarini (Reggiana): si è cambiato modulo, e come seconda punta è stato abbastanza abile nel sacrificarsi per i compagni. UTILE

FLOP

Daniele Paponi (Juve Stabia): rispetto al solito è apparso avulso dal gioco, anche a causa dell’azione della difesa della Reggiana che è munitissima. IN DIFFICOLTA’

Gael Genevier (Reggiana): è quello che trova più difficoltà a lanciare i compagni in avanti, anche perché molto marcato. LIMITATO