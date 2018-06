Playoff Serie C, volano in semifinale Catania, Cosenza e Siena col brivido

© foto di Giuseppe Scialla

Si sono concluse anche i tre dei quattro quarti di finale di ritorno previsti per oggi nel tabellone dei playoff di Serie C. Il Catania rispetta la sua nomea di favorita e batte 2-0 la FeralpiSalò dopo il pareggio nell'andata, strappando così il pass. Al pari di un superlativo Cosenza, capace di vincere anche a San Benedetto del Tronto (0-2), dopo aver già vinto anche la prima sfida con la Sambenedettese. Vince, e passa, con il brivido il Siena: la Robur riesce a segnare il gol del 2-1 con la Reggiana, rimasta in dieci nel finale, solamente al decimo minuto di recupero grazie al gol segnato da Santini su un calcio di rigore molto contestato. La rete è bastata per pareggiare i conti dei centottanta minuti e mandare in semifinale la squadra toscana.