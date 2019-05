Playout Serie C, la doppia finale sarà tra Bisceglie e Lucchese

Saranno Bisceglie e Lucchese a giocarsi la permanenza in Serie C nell’ultima doppia sfida playout. I nerazzurri si sono imposti per 4-3 sulla Paganese (all’andata 2-1 per gli azzurrostellati), mentre i rossoneri si sono imposti sul Cuneo per 1-0 bissando il 2-0 dell’andata. Le gare di andata e ritorno si giocheranno sabato 1 e sabato 8 giugno. In caso di parità al termine delle due sfide, si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità ci saranno tempi supplementari e calci di rigore.