© foto di Federico Gaetano

Si è giocata oggi la sfida di andata dei playout tra Lucchese e Cuneo, con i padroni di casa che hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Sorrentino e Zanini. Brutta tegola per gli ospiti che al ritorno dovranno vincere almeno 2-0 per sfruttare il miglior piazzamento in classifica e accedere alla finale. 2-1, invece, tra Paganese e Bisceglie. Azzurrostellati avanti con Piana, poi pareggio firmato da Scalzone su rigore e gol vittoria di Calandra. Le due formazioni perdenti retrocederanno in Serie D, le vincenti si giocheranno la finale playout.