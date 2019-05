Playout Serie C, Rimini ko contro la VirtusVecomp Verona

Fonte: TuttoC.com

Si è giocata questo pomeriggio l'ultima delle tre gare di andata dei playout, che ieri hanno visto Lucchese e Paganese imporsi rispettivamente su Cuneo e Bisceglie (2-0 e 2-1). Quest'oggi in campo il Girone B, con la sfida tra VirtusVecomp Verona e Rimini: i padroni di casa, vincendo 1-0, hanno messo una piccola ipoteca sulla permanenza in categoria, anche se la prossima settimana si giocherà il ritorno di suddetti confronti.

Gara da subito molto maschia e tatticamente non molto fluida, che ha visto un sostanziale equilibrio in campo, con il Rimini che per la maggiore ha impostato il gioco col fine di creare occasioni da rete a cospetto di una formazione, quella veronese, che ha preferito affidarsi maggiormente alle ripartenze: ha deciso il match la rete di Sirignano, nata da una punizione dalla sinistra di Manfrin, prolungata poi in tuffo da Onescu che ha pescato il difensore, bravo a calciatore con il sinistro da pochi passi.