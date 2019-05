Playout Serie C: rimonta e festa del Rimini. Virtus Verona retrocesso in D

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Il Virtus Verona è costretto a retrocedere nuovamente in Serie D, dopo solamente una stagione giocata nella terza serie del calcio italiano. Questo il verdetto emerso pochi istanti fa dalla sfida playout di Serie C che ha visto invece festeggiare il Rimini, salvo dopo mille sofferenze e dopo il 2-0 rifilato ai veneti nella gara cominciata alle ore 15, ritorno dopo l'1-0 in favore della Virtus scaturito nell'andata. Tutto nel primo tempo per i romagnoli: prima Buonaventura (9'), poi Alini a fine frazione. E al triplice fischio può dunque cominciare la festa salvezza dei bianco-rossi.