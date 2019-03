© foto di Federico Gaetano

Sandro Pochesci, nuovo allenatore della Casertana, è intervenuto così alla conferenza stampa di presentazione: "A Caserta qualsiasi allenatore verrebbe a piedi. E' una piazza di calcio, e chi ha passione come me non può che averne piacere. Altrove forse non sarei andato. Bisogna dare merito alla gente e agli sforzi della società, perché cambiare allenatore a sei giornate dal termine a poco senso. Il direttore quando mi ha chiamato ha detto che se non avessi accettato avrebbe richiamato il primo allenatore. L'anno scorso a Terni penso di aver fatto bene fino a dicembre, non pensavo che nel calcio fosse così duro rientrare. Quando il direttore ha chiamato, sono venuto qui, ho fatto una chiacchierata di dieci minuti e mi sentivo già allenatore. Non ho neanche chiesto il contratto. A Terni sono stato quattro anni in B. Eventuali conferme me le conquisterò sul campo. Se vado bene deciderà la società, se andrò male, anche avessi firmato due anni, me ne sarei andato. Ero stato contattato già a novembre, ma poi la società ha voluto fare altre scelte".