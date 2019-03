Pochesci: "Spalletti e Mancini non hanno la mia esperienza"

© foto di Federico Gaetano

Sandro Pochesci è il nuovo allenatore della Casertana. Durante la presentazione ufficiale, come spesso accaduto, il tecnico romano - che aveva anche parlato di Ventura dopo il tracollo in Nazionale - non ha detto cose banali: "Pochesci ha vinto in Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, Serie D, C2, C1 e Serie B. Sono salito 7 categorie, allenatori come Spalletti e Mancini non li hanno vinti questi campionati, sono partiti dalla Serie A. Ho più di 500 panchine, anche quelle in categorie minori fanno esperienza. Loro non hanno le mie esperienze, il calcio è uguale in tutte le categorie, cambiano gli interpreti. In serie A i calciatori pensano in mezzo secondo, in serie B in un secondo, in C un secondo e mezzo. Io non accetto che un calciatore che smette di giocare parte ad allenare subito dalla serie A, senza gavetta. L’ho detto anche a Coverciano, serve almeno un anno di settore giovanile o di categorie inferiori”.