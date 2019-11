© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la conferenza stampa di Pietro Lo Monaco, che ha annunciato le proprie dimissioni da ad del Catania e lanciato un grido d’aiuto per la squadra, il sindaco della città etnea Salvo Pogliese ha commentato ai microfoni di Radio Delfino quanto successo nella mattinata: “Prendo atto delle dimissioni di Lo Monaco e non me lo aspettavo, ma avrà avuto buoni motivi. Abbiamo l’assoluta necessità di confrontarci coi vertici del club con grande serenità per capire quello che è accaduto e quello che è lo stato dell’arte. Il Catania è un patrimonio di tutta la città ed è giusto chiedere chiarezza. Assistere alla partita con la Casertana con gli spalti vuoti è un episodio di estrema gravità che non ha precedenti nella storia del Catania Calcio e deve rappresentare un campanello d’allarme. - continua Pogliese come riporta Tuttoc.com – Mi auguro che tra giovedì e venerdì vi sia un incontro con i vertici societari per capire le prospettive del club perché una cosa è immaginare una cordata di imprenditori che acquistino il Catania e un’altra è supportare attraverso contratti di sponsorizzazione la squadra. Stiamo valutando un aiuto concreto, ma non posso dire altro per ragioni prudenziali, ma il Comune farà la sua parte per aiutare un patrimonio cittadino in un momento difficile. In base all’esito dell’incontro coi vertici cercheremo di dare una mano nella consapevolezza che oggi avere una squadra anche in Lega Pro costituisce una scelta coraggiosa che pochi imprenditori fanno, quindi non è semplice immaginare cordate che possano rilevare il club, altro discorso è trovare sponsorizzazioni aggiuntive che possano dare una mano, ma di questo ne parleremo con la società”.