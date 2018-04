Pomeriggio di festa per le toscane: il Livorno torna in Serie B

Si sono da poco concluse le sfide del penultimo turno del gruppo A di serie C. Al Livorno basta un punto con la Carrarese per conquistare la matematica promozione in serie B visto che la Robur Siena è caduta sul campo del Piacenza. Sono tre i punti di vantaggio degli amaranto sui bianconeri, ma in virtù degli scontri diretti, entrambi vinti dal Livorno, la squadra di Sottil conquista la matematica promozione.

Arezzo-Pisa 1-0

Cuneo-Monza 0-1

Giana Erminio-Gavorrano 4-3

Livorno-Carrarese 1-1

Olbia-VIterbese 0-1

Pistoiese-Alessandria 2-1

Pontedera-Prato 2-0

Pro Piacenza-Arzachenza 4-1

Robur Siena-Piacenza 0-2