Pontedera, Bargagna: "Stiamo compiendo un altro miracolo che a volte sembra scontato"

Dalle colonne de Il Tirreno - ed. Pisa e Pontedera, è intervenuto il direttore organizzativo del Pontedera Andrea Bargagna, che ha fatto il punto sull'avvio di campionato dei granata, quando siamo oltre metà del girone di andata: "Credo che talvolta si perda di vista la dimensione del Pontedera. Per la nostra società, essere tra le 60 compagini della Serie C è già un grande successo: a volte non si dà abbastanza importanza al lavoro fatto e si minimizza quello che questo gruppo fa quotidianamente. Il Pontedera, con la sua politica dei giovani, sta compiendo l'ennesimo miracolo che, a volte, sembra dato per scontato. Dobbiamo sempre ricordarci che la società, a differenza degli altri, garantisce ogni anno stabilità e solidità grazie a un impegno immenso".