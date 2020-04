Pontedera, Boschi: "Chiudere qui il campionato qui, non finirlo tra settembre e dicembre"

vedi letture

Dalle colonne de La Nazione - ed Pontedera, ha parlato il presidente del Pontedera Paolo Boschi: "Io sono per chiudere il campionato qui e non per finirlo tra settembre e dicembre, anche perché una decisione simile comprometterebbe pure la stagione futura. Se questa attuale è già rovinata perché condizionare anche la prossima? D’altronde quello che sta accadendo non è colpa di nessuno, perciò si può seguire l’esempio di altri sport come pallavolo o pallacanestro che hanno deciso di finire così l’annata. Per le promozioni farei salire in B le tre prime classificate oltre alla migliore seconda tra i gironi, magari con un criterio da studiare per definire quale sarà, tipo la disputa di un playoff tra loro. Per le retrocessioni invece, oltre alle ultime direttamente in D, per le altre farei disputare i playout. Insomma: giocare quanto basta e poi pensare alla nuova stagione".