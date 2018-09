Pontedera, Calcagni: "Il nostro obiettivo resta la salvezza"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Riccardo Calcagni, per il terzo anno di fila terzino del Pontedera, a ZonaCalcio.net ha raccontato cosa si aspetta dalla nuova stagione: "L’obiettivo rimane sempre la salvezza, nonostante l’anno scorso siamo arrivati ai playoff ed in semifinale di coppa Italia di C, ovviamente la nostra intenzione è sempre di migliorarci anno dopo anno, e quest’anno potremo fare affidamento su tanti giovani che vantano già delle esperienze importanti in questa categoria. Negli ultimi anni ho giocato con grande costanza, la scorsa stagione sicuramente ho offerto un grande calcio nonostante abbia realizzato meno reti, quest’anno vorrei essere maggiormente decisivo in fase offensiva".