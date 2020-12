Pontedera, Caponi: "Cambiare marcia, anche perché qui c'è gente che si gioca il futuro"

Scivolone del Pontedera contro la Lucchese, corsara al "Mannucci" nel recupero della 10^ giornata del campionato di C. Della gara, nel post partita ne ha parlato capitan Andrea Caponi, molto chiaro sulla questione: "Quando ci sono queste sconfitte qua è giusto che sia io a parlare, sono il capitano ed è giusto prendersi le responsabilità. Il Pontedera non può permettersi di perdere queste partite, specie nel modo in cui arriva, un'uscita sbagliata... quando c'è un po' di sufficienza, un atteggiamento così, non va bene, si è sbagliato qualcosa: la C è difficile. Poi comunque ci sono state tante occasioni che non abbiamo concluso, va capito che quando ci capita dobbiamo fare gol, perché sennò le partite non le porti a casa. Se non si capiscono queste cose non si va da nessuna parte. La Lucchese è venuta qui, ha fatto la guerra e noi si è perso la partita: essere bellini e carini non va bene, qui vogliono vincere tutti. Ma non devono farlo. Già il calcio senza pubblico fa schifo... dobbiamo compattarci. Bene cambiare marcia, anche perché qui c'è gente che si gioca il futuro. Niente è compromesso, siamo una squadra costruita per salvarsi, che questa è la realtà, dobbiamo arrivarci".