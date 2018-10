Pontedera-Carrarese 0-0, il derby toscano finisce senza vincitori né vinti

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Finisce 0-0 la sfida valida per la nona giornata di Serie C - Gruppo A tra Pontedera e Carrarese. Nessun vincitore né vinto, dunque, nel derby toscano giocato allo Stadio Ettore Mannucci, Questo risultato porta la Carrarese al terzo posto in classifica a quota 14 punti e il Pontedera al dodicesimo con 10 lunghezze.