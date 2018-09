Pontedera, Giovannini: "Col Piacenza era difficile, domani più propositivi"

Esordio non fortunato per il Pontedera, caduto domenica sera in quel di Piacenza e ora prossimo al confronto contro l'Albissola. Di questi quattro concitati giorni, dalle colonne de La Nazione, ne parla il DG granata Paolo Giovannini, che parte proprio dalla gara del 'Garilli': "Non abbiamo commesso errori grossolani e la condizione fisica ci ha retto sino al termine. Poi anche noi abbiamo avuto i nostri buoni momenti di gioco nei quali siamo riusciti ad avere un predominio territoriale sugli avversari. E' chiaro però che davanti avevamo una squadra di assoluto valore contro la quale era difficile potersi esprimere in maniera compiuta. Se c'è fiducia? Teniamo conto, comunque, che si è trattato della prima partita ufficiale e quindi ci sarà modo di lavorare e migliorare. Di sicuro la partita di domani contro l'Albissola ci potrà consentire di essere più propositivi".