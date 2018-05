Pontedera, Giovannini: "Obbligati a credere nei playoff"

Il direttore generale del Pontedera Paolo Giovannini fa il punto in casa granata, a novanta minuti dal termine della stagione regolare: "Vogliamo andare ai playoff - dichiara a Il Tirreno - abbiamo l'obbligo di crederci. Il nostro finale di campionato testimonia che siamo in salute, ma non dobbiamo commettere l'errore di andare a Viterbo e cercare di vincere la partita a ogni costo. Dobbiamo fare la nostra gara accorta, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno, come è nelle nostre corde. I ragazzi stanno bene anche dal punto di vista atletico, col Prato si è visto bene. Veniamo da una rincorsa, come si evince dal nostro andamento nelle ultime giornate di campionato, quindi credevo che la squadra pagasse qualcosa dal punto di vista fisico. Invece ho visto una buona gamba da parte dei ragazzi. Hanno voglia anche loro di regalare un sogno alla città".