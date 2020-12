Pontedera, Giovannini: "Rinnoverò il mio contratto per altri cinque anni come dg e ad"

A seguito della sconfitta nel derby contro la Lucchese Paolo Giovannini, dg del Pontedera ha annunciato il suo rinnovo contrattuale con club toscano: "Firmerò un prolungamento di contratto di 5 anni come amministratore delegato e direttore generale e quindi, con grande piacere ed entusiasmo, la mia avventura a Pontedera continua. La decisione non è stata facile perché questo è il mio nono anno, alla scadenza dei 5 anni non so se ci si arriverà per due motivi: la prima ipotesi è perché sono vecchio e può darsi di morire prima, la seconda è che il Pontedera retrocede, ma questo finché ci sarò io non accadrà mai”.