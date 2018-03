Pontedera, Grassi: "Dobbiamo metabolizzare il ko con l'Alessandria"

Luigi Grassi, attaccante del Pontedera, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Alessandria nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Rispetto alla gara di andata siamo andati maggiormente in difficoltà non riuscendo a ripartire forse anche a a causa delle disposizione dei nostri avversari. Fin dai primi minuti abbiamo capito che il canovaccio della partita era questo e ci siamo adattati, poi purtroppo i calci di rigore sappiamo tutti che sono una lotteria. Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi e anche a noi stessi, soprattutto per noi reduci del 2012 ci tenevamo a toglierci la soddisfazione di arrivare a giocare una finale. Adesso dobbiamo rialzarci e metabolizzare questa sconfitta, che si fa sentire non solo nelle gambe ma anche a livello mentale. Noi più esperti avremo il compito di trascinare gli altri a voltare pagine perché ci attende il finale di campionato e dovremo dare il massimo per centrare il nostro obbiettivo che è la salvezza".