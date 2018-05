Pontedera, Grassi verso l'addio. Non rinnoverà il contratto

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Sembra giunta ai titoli di coda l'avventura di bomber Luigi Grassi al Pontedera. L'ex Ascoli e Spal, infatti, già protagonista nel corso degli anni con il club toscano, non ha trovato l'accordo con la dirigenza granata per proseguire la sua avventura alla corte di mister Maraia, e le strade sembrano ormai andare nella direzione della separazione: il classe '83 non rinnoverà il proprio contratto.