Pontedera, il dg Giovannini sta valutando le dimissioni

Situazione complessa in casa Pontedera dopo la rinuncia del club toscano a disputare i playoff. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, infatti, c'è aria di cambiamenti in dirigenza, in una società che non ha voluto utilizzare risorse economiche per effettuare i tamponi e i test sierologici, preferendo investire nella prossima stagione, nella quale però potrebbe mancare il direttore generale Paolo Giovannini, in aria di dimissioni.