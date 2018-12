Pontedera, la carica di Maraia: "Vietato sentirsi appagati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le note liete del Girone A, come spesso accade da diversi anni a questa parte, c'è il Pontedera, ormai non più sorpresa della categoria ma certezza della stessa. Dal punto di vista societario, organizzativo, ma anche sul campo. Ed è proprio di questo ultimo aspetto che, ai microfoni di TuttoC.com, parla il tecnico granata Ivan Maraia.

Siamo quasi al termine del girone di andata, Pontedera lanciatissimo. Che bilancio traccia di questa prima parte di stagione?

"Il bilancio da tracciare, al di là delle due gare che ancora mancano, è sicuramente molto positivo. Il traguardo finora raggiunto è inaspettato, come sempre ci sono stati tanti cambiamenti, la squadra è stata rivoluzionata dalla passata stagione, ma 26 punti sono stati un bottino importante: chiaro però che non dobbiamo sentirci appagati, ma dobbiamo continuare così".

Cosa si augura però nel più breve termine, ovvero in questo finale di 2018?

"Intanto vorrei terminare bene l'anno con risultati importanti per concludere questo 2018. Che è stato molto dispendioso, la squadra è arrivata col fiato corto per i molti impegni, ma ora dobbiamo stringere i denti e poi riprendere, dopo una piccola pausa, il percorso: il nostro obiettivo primario, del resto, non è stato raggiunto, e nel girone di ritorno ci saranno sicuramente più difficoltà da affrontare".

Accennava ai molti impegni e al ritorno: il fatto che ancora non ci sia una situazione definita quanto incide sulla programmazione?

"Il campionato è iniziato con mille difficoltà che ci sono ancora, e finchè non si definisce bene la situazione è chiaro che ci saranno tanti dubbi: le incertezze condizionando sia il vertice e che le retrocessioni, è una situazione strana ma non credo ci sia niente da fare, se non lavorare guardando sempre e soprattutto in casa propria. Alla fine solo dopo un quadro preciso si potranno più certezze".

Mercato alle porte: cosa chiederà al club?

"Niente, il problema che avevamo era legato all'infortunio di Fontanesi, che ha recuperato da circa una settimana: con lui a pieno regime, siamo a posto".