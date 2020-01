Pontedera, la seconda vita di Cardelli

© foto di Giuseppe Scialla

Qualche gara in Serie B dove è però il secondo, un anno alla Casertana dove parte titolare ma viene poi relegato al ruolo di vice, una prima parte di stagione ai margini del Pisa e il tentativo di salvare il disastrato (a livello societario) Cuneo, infine lo svincolo dai toscani: queste le ultime tre stagioni di Daniele Cardelli, che dopo un'esaltante annata a Pontedera, la 2015-2016, decide di lasciare i granata per provare a fare il salto in Serie B, dove c'è proprio il Pisa ad attenderlo.

Ma, per una ragione o l'altra, la fortuna non è dalla sua, e non lo è neppure a inizio stagione, quando è vicino al Lecco ma vede poi sfumata la trattativa, e quando non viene tesserato dalla Sambenedettese che gli preferisce Samuele Massolo. Il Pontedera, però, è alla finestra, lo riabbraccia facendolo allenare... fino a ieri. Perché, come cantava Venditti, "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E quelli che sono allenamenti diventano qualcosa di più, un tesseramento: Stefano Mazzini torna all'Atalanta e passa al Piacenza, i granata vanno sul sicuro e contrattualizzano di nuovo il classe '95.

Che stasera, nel recupero della 20^ giornata di Serie C, farà il suo nuovo esordio con i pontederesi. La truppa di Maraia sarà impegnata sul campo della Carrarese alle 20:45, Cardelli sarà in panchina: nelle gerarchie, probabilmente, gli verrà preferito il giovane Edoardo Sarri, ma il portiere potrà comunque giocarsi le sue chances per rimettere tutto in discussione.

Una seconda vita è prossima a iniziare.