Pontedera, Mannini: "Obiettivo salvezza. Non voglio sentir parlare d'altro"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampisa del Pontedera Daniele Mannini ha parlato dopo la vittoria sul Renata di ieri chiedendo a tutti di tenere i piedi per terra nonostante il secondo posto (alle spalle del Monza) nel Girone A di Serie C: “Peso molto le parole, non voglio sentire parlare di obiettivi fino a che non si manda un messaggio chiaro, fino a che almeno non lo manda la società a noi giocatori. Per raggiungere obiettivi si deve investire negli stessi, da quando sono qui l'obiettivo è salvarsi, lo è anche adesso. Pare cambiato ma la squadra è la stessa con i giocatori più rappresentativi come me e Caponi, che sono in scadenza. Noi ci prendiamo la responsabilità, ma serve un messaggio chiaro. Farò di tutto per salvarsi, ma io dopo quello non voglio sentire altro. Qua dobbiamo valorizzare giovani, è la politica societaria, gli obiettivi sono questi. E con me solo di questo si parla, coi miei compagni fate voi. Lavorando bene e seriamente comunque possiamo raggiungere questo obiettivo. Che segnali mi aspetto? Se si vuole programmare ci mettiamo a tavolino e si parla seriamente. Io parlo e prometto quello che si può raggiungere lavorando seriamente. La partita di oggi? Gara normale contro una squadra forte. ma noi sappiamo stare bene in campo, si vede che ci crediamo”.