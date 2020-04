Pontedera, Maraia: "Il calcio passa in secondo piano. Nessuno può fare ipotesi"

Ivan Maraia, tecnico del Pontedera, è intervenuto ai microfoni de La Nazione per parlare dell'emergenza coronavirus: "I numeri degli ultimi giorni sembrano positivi da quello che ci dicono gli esperti, anche se il miglioramento non è così veloce come ci si poteva immaginare e la cosa non si potrà risolvere a breve. Aspettarsi che nel giro di una settimana tutto possa terminare è impensabile. Il resto, calcio compreso, passa tutto in secondo piano e nessuno in questo momento è in grado di fare ipotesi o previsioni, perché si viaggia a vista, giorno dopo giorno".