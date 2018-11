Pontedera, Maraia: “Il nome Juventus mi interessa poco”

Fonte: TuttoC.com

Ivan Maraia, tecnico del Pontedera, non si fa intimidire dal nome Juventus Under 23 in vista della sfida odierna contro i bianconeri, in programma alle 16:30. “Giocare contro una squadra che si chiama Juventus non mi aggiunge particolari stimoli - dice il tecnico a La Nazione -. Se questo avviene nei ragazzi, che vada pure ad aggiungersi alla nostra determinazione. Per me la Juve è un’altra cosa, anche se qualche ragazzo dei bianconeri può avere futuro in prima squadra”. Sulla sua squadra. “Rispetto all’Entella ci sarà qualcosa di diverso, anche se niente di eclatante. Dobbiamo far prevalere agonismo e determinazione, poi quello che sarà il risultato lo vedremo”.