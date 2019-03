Pontedera, Maraia: "Vittoria importante, Juve U23 diretta concorrente"

Vittoria di misura conquistata dal Pontedera che ha battuto la Juventus Under 23 1-0. Dopo la gara in sala stampa il tecnico Ivan Maraia ha detto: ""Successo fondamentale perché guadagnato contro una diretta concorrente, in una giornata dove i risultati sono stati a nostro favore. Quella contro la Pro Patria di quindici giorni è stata importante perché aveva interrotto una serie di risultati non positivi. C'è stata una bella risposta della squadra, che raramente manca quando giochiamo in casa, ottimo approccio, vero che c'è stata la reazione della Juventus Under 23, ma non abbiamo concesso molto i nostri avversari se escludiamo alcune conclusioni dalla lunga distanza. Vittoria importante, l'obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma le partite alla fine del torneo sono poche, sicuramente vincere stasera è stato molto importante".