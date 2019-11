Pontedera-Pergolettese, una gara in rosa

"Pontedera in Rosa". Questo lo slogan della nuova iniziativa promossa dal Pontedera nel giorno della gara contro la Pergolettese, in programma domenica 1 dicembre allo stadio "Mannucci": per ricordare ancora la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, il club toscano ha deciso che in occasione del match domenicale, tutte le donne (di qualsiasi età) potranno entrare gratis allo stadio.

Da oggi fino al giorno della partita, donne, ragazze e bambine interessate all’iniziativa potranno recarsi allo stadio (in orario segreteria) munite di documento d’identità per ritirare il tagliando gratuito.