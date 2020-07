Pontedera, presentate le divise ufficiali per il campionato 2020-2021

vedi letture

Dopo aver rinunciato ai playoff e aver dato vita a un nuovo assetto societario , per il Pontedera è stato il momento di iniziare già a guardare al futuro, con i primi movimenti per la prossima stagione.

Iniziati con un contest via Facebook per la scelta delle mute ufficiali per il campionato 2020-2021: i tifosi erano infatti chiamate a votare il kit preferito tra una scelta di cinque proposte, e oggi è stata ufficializzata la vincente.

Ecco quindi presentate le divise ufficiali: