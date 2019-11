Pontedera, quei giovani veterani che valgono il secondo posto

25 punti in 13 gare giocate, frutto di 7 vittorie (tre maturate nei confronti con le altre toscane), 4 sconfitte e 2 pareggi. -7 dalla vetta, occupata dal blasonato Monza. Secondo posto in classifica.

Si può chiedere altro a questo Pontedera? Si, di continuare a inseguire quel traguardo sul quale mister Ivan Maraia continua a predicare calma, ma ormai questa squadra non sorprende più, è la garanzia. Sorprende semmai quando (raramente) non sta ad alti livelli, e viene più normale avere pretese verso di essa che pensare che sia ancora una sorpresa.

Da Cenerentola a regina - Con la promozione nell'allora Prima Divisione, per i granata c'è stata un'escalation di risultati. Nella stagione 2013-14 furono quarti di finale playoff (con il Lecce messo ai paletti e vittorioso solo ai calci di rigore), poi 9^ posto e semifinale di Coppa Italia Lega Pro e dopo ancora un 7^ posto in classifica. Seguì una stagione che vide i toscani al 14^ scalino della classifica, poi di nuovo i playoff, che l'anno scorso sfumarono per un soffio, all'ultima giornata. Comprensibile la rabbia dell'ambiente, che si è abituato a vincere, con la stagione, comunque esaltante, che da molto è stata invece definita in chiaroscuro. Perché, ripetiamo, ormai il Pontedera fa notizia se fa male, non se fa bene. Come le regine della classe.

I giovani veterani - Una squadra giovane, come sempre, ma più esperta quella che si vede questo anno. Scelte che il Dg Paolo Giovannini motivò proprio ai microfoni di TMW: "Al netto delle nuove regole federali, non volevamo snaturarci e volevamo ancora proseguire con la linea giovane che da anni adottiamo, e che ha dato buoni frutti.[...] Chiaramente, visto ciò che dicevo prima, andavano fatte scelte leggermente diverse, e per bilanciare i pochi over servivano giovani comunque pronti, che potesse avvicinarsi, a livello di esperienza, agli over. Mazzini aveva già giocato a Carrara, Bernardini era reduce da una notevole esperienza a Lucca, Cigagna da una piazza importante come Reggio Emilia, Serena lo avevamo già cresciuto: a loro poi ne abbiamo aggiunti altri. E siamo soddisfatti".

L'aspetto che fa la differenza - Aver allestito una squadra che vive di entusiasmo come spesso solo i giovani sanno fare, unendo però a questo l'esperienza che gli stessi hanno maturato, si è rivelato vincente: è servito molto meno tempo al gruppo per adattarsi alla nuova categoria, e non si è perso iniziale terreno come magari poteva succedere negli anni passati quando il gruppo, in avvio di stagione, era meno smaliziato. E ora di gap da colmare non ce ne sono. Tutt'altro: c'è una strada da portare avanti. Già ben tracciata.