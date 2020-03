Pontedera, tanti ex granata aderiscono alla raccolta fondi del club e della Curva Nord

vedi letture

Kit medici con mascherine consegnati per le case dai giocatori, bonifico a favore dell'ospedale cittadino: molto attivo, nelle solidarietà, il Pontedera, che ha sposato in pieno l’iniziativa benefica della Gradinata Nord.

Ma con il club, ecco che si sono schierati anche tanti ex calciatori granata, che proprio al "Mannucci" hanno visto decollare la propria carriera. All'iniziativa hanno infatti aderito, come ha comunicato il club, Stefano Scappini (Reggiana), Gregorio Luperini (Trapani), Andrea Arrighini (Alessandria), Andrea Gasbarro (Pordenone), Lorenzo Borri (Piacenza), Paolo Bartolomei (Spezia), Francesco Corsinelli (Bari), Daniel Gemignani (Gavorrano) e suo fratello Andrea Gemignani (Sambenedettese).