Pontedera-Virtus Entella 1-2, quattro su quattro per i biancazzurri

Nell'undicesimo turno di Serie C-Gruppo A, la Virtus Entella espugna Pontedera grazie alle reti di Dany Mota al 47' e Belli al 68'. 2-1 il risultato finale del match, coi padroni di casa che avevano ripristinato temporaneamente l'equilibrio con Caponi al 59'. Entella settima in classifica con dodici punti in appena quattro partite, mentre il Pontedera è tredicesimo con dieci lunghezze in altrettante gare. Espulso all'89' Paolucci per doppia ammonizione.